مظاهرات احتجاجا على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

خرجت مظاهرات حاشدة في فرنسا رافضة لمشروع إصلاح نظام التقاعد المطروح من قبل الحكومة، ورفع مئات الآلاف من المتظاهرين في باريس شعارات تتهم الحكومة بالتآمر على الطبقة العاملة.