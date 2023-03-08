ما الذي يريد الروس تحقيقه في باخموت؟

أعلن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم الأربعاء، أن قواته سيطرت بشكل كامل على الجزء الشرقي من مدينة باخموت بعد أن عملت لأسابيع على تطويقها. وقال بريغوجين إن سقوط باخموت..