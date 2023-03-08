لا يجتمع تخصيب اليورانيوم وأغراض سلمية موثوقة.. لماذا تشكك أميركا في نوايا إيران؟

قبيل ساعات على ختام الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا، تجدد السجال بين الغرب وإيران بشأن حقيقة برنامجها النووي.