صناعة التنور.. مهنة تأبى الاندثار في العراق

تعد صناعة الأفران الطينية (التنور) من المهن التي حافظت على مكانتها في بعض المناطق العراقية؛ فرغم انتشار الأفران الحديثة فلا يزال التنور العراقي موجودا في أغلب بيوت العراقيين.