تصاعد الحركة الاحتجاجية داخل الجيش الإسرائيلي ضد الخطط الحكومية

تتعاظم في إسرائيل الحركة الاحتجاجية داخل صفوف المؤسسة العسكرية ضد الخطط الحكومية لإدخال تغييرات جذرية في النظام القضائي الإسرائيلي.