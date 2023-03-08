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تشييع جثامين 6 شهداء سقطوا برصاص الاحتلال في جنين
شيّع أهالي مدينة جنين، ومخيم عسكر في نابلس، جثامين 6 شهداء، سقطوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس في مخيم جنين. وقد تبنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية حوارة..
8/3/2023
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