تشييع جثامين 6 شهداء سقطوا برصاص الاحتلال في جنين

شيّع أهالي مدينة جنين، ومخيم عسكر في نابلس، جثامين 6 شهداء، سقطوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس في مخيم جنين. وقد تبنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية حوارة..