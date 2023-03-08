الحرب الروسية الأوكرانية.. معركة باخموت وأهميتها للطرفين

تعد معركة باخموت من أطول المعارك وأكثرها دموية في الصراع الروسي الأوكراني الذي دخل عامه الثاني. وفي هذا التقرير تفاصيل أكثر عن معركة باخموت وأهميتها للطرفين.