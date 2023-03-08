اقتحام جيش الاحتلال لجنين يسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين خلال العملية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
8/3/2023