أحدث الابتكارات في مجال التفاعل بين الإنسان والآلة

منذ إطلاقها قبل 3 أشهر، فقد حققت روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي نجاها كبيرا، وأنتجت محادثات أكثر واقعية من أي وقت مضى؛ مما جعلها بمثابة ثورة في عالم التكنولوجيا.