لغز يرعب الإيرانيين ويثير الشكوك.. من يقف وراء تسميم آلاف طالبات المدارس؟

يعيش الإيرانيون كابوسا صعبا ولغزا معقدا، وامتنع الكثير منهم عن إرسال بناته إلى المدارس خشية تعرضهن للتسمم بعد إصابة آلاف الطالبات في معظم المدن الإيرانية،