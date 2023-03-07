كوريا الشمالية: إسقاط أي صاروخ نجرّبه إعلان حرب

حذرت كوريا الشمالية على لسان كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، من أن أي تحرك لإسقاط أحد صواريخ تجاربها سيعتبر إعلان حرب.