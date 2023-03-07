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شهداء ومعتقلون باقتحامات للاحتلال لمدينتي جنين ونابلس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 6 شهداء وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين في الضفة الغربية، في عملية قالت سلطات الاحتلال إنها جاءت بحثا عن منفذ عملية حوارة.
7/3/2023
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