شهداء ومعتقلون باقتحامات للاحتلال لمدينتي جنين ونابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 6 شهداء وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين في الضفة الغربية، في عملية قالت سلطات الاحتلال إنها جاءت بحثا عن منفذ عملية حوارة.