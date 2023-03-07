حريق كبير في مخيم كوكس بازار للاجئين الروهينغا في بنغلاديش

اندلع حريق كبير في مخيم كوكس بازار أحد أكبر مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، مما تسبب بتلف نحو ألفي خيمة وتشريد أكثر من 12 ألفا من اللاجئين.