جيل جديد من اللحوم النباتية المصنعة في إسبانيا

يشهد مجال إنتاج اللحوم غير الحيوانية تطورا متسارعا، وهو ما يجسده سعي شركة إسبانية لصناعة لحوم عبر تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد.