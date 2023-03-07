المعارضة التركية ترشح زعيم حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية

أعلنت أحزاب المعارضة التركية المشاركة في تحالف الشعب أو في ما تسمى “الطاولة السداسية” ترشح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو للانتخابات الرئاسية المقبلة.