الشمال السوري منطقة منكوبة جراء الزلزال

تتكشف مع مرور الأيام آلام المتضررين من الزلزال الذي ضرب الشمال السوري، فبعد شهر على الكارثة يحاول الناس لملمة جراحهم عقب تجربة مريرة عاشها بعضهم تحت الأنقاض، وآخرون باتوا بلا مأوى.