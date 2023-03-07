الحصاد (2023/3/6)

سلطت السي أبي عاصي الضوء في حصاد (2023/3/6) الضوء على ملفات عدة تحت العناوين التالية: اقتحام حوارة واستمرار الهدم تفاؤل إيران رغم تحركات إسرائيل واشنطن تقلل من أهمية جبهة باخموت