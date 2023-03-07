ارتفاع أسعار السمك يحرم سكان عدن من أطباقهم الرئيسية

تشهد أسعار الأسماك في عدن والمدن اليمنية ارتفاعا لافتا، وقد عجزت كثير من الأسر عن توفير وجبة السمك التي تشكل طبقا رئيسيا على موائدها اليومية.