أزمة الكهرباء وارتفاع سعرها في لبنان

يواجه المستهلكون في لبنان زيادات غير مسبوقة في تعرفة استهلاك الكهرباء التي تصنف الأغلى في منطقة الشرق الاوسط. يأتي ذلك استجابة لشروط البنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار.