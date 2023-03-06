مشاكل البدانة وارتفاعها في العالم

تعد البدانة من أكبر المشكلات الصحية، وينظر إليها على أنها وصمة العالم الحديث، ويتطلب التصدي لها حلولا طبية ووقائية، من بينها النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي.