ليبيا.. لماذا يحتدم الجدل حول الإجراءات التي تمهد لتنظيم الانتخابات الرئاسية؟

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن هناك ضرورة لتشكيل حكومة وحدة مصغرة بمدة محددة، مهمتها إجراء الانتخابات.