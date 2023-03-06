فصل جديد بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. هل من اتفاق بينهما؟

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن طهران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمضي في إجراءات المراقبة والتحقق الإضافية.