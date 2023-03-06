عمليات هدم ممنهجة.. لماذا يكثف الاحتلال الإسرائيلي حملته في القدس الشرقية؟

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طلب من الشرطة الإسرائيلية مواصلة هدم المنازل المقامة من دون تراخيص في القدس الشرقية خلال شهر رمضان.