صناعة آلة العود الوترية في قطر

تعتبر آلة العود من أهم وأبرز الآلات الموسيقية العربية، إذ تستحوذ صناعتها على اهتمام كثير من الناس أينما كانوا، فكيف انتقلت صناعة العود إلى دولة قطر؟