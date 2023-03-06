شهر على زلزال تركيا.. إعادة الإعمار في المدن المتضررة

مع مرور شهر على الزلزال الذي ضرب محافظات الجنوب التركي الحكومة التركية تقول إنها تبذل قصارى جهدها لتقديم كافة الخدمات اللازمة لمتضرري الزلزال.