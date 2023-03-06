بعد شهر على الزلزال.. الجزيرة ترصد أوضاع مدينة جنديرس

تعد مدينة جنديرس بريف حلب من أكثر المدن تضررا من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا، فبعد شهر من الكارثة ينتظر سكانها المساعدات بعد انهيار الكثير من بيوتها.