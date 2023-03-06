المعارك لا تزال محتدمة.. من يسيطر على باخموت في الأخير؟

أوصى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمواصلة القتال والدفاع عن مدينة باخموت المشتعلة منذ الصيف الماضي والآيلة للسقوط بيد الروس، وفق مصادر موسكو.