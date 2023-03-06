السلطات الموالية لروسيا تجلي مدنيين من مدينة باخموت

أعلنت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا في مدينة شاختيورسك إجلاء أكثر من ألف مدني من مدينة باخموت، حيث يتم توفير بعض ما يحتاجه هؤلاء النازحون كمحطة أولى قبل توزيعهم على مناطق روسية.