الجزيرة تزور مخيم الهلال الأحمر القطري لإدارة الكوارث في الدوحة

الجزيرة تنقل تفاصيل المخيم التاسع للهلال الأحمر القطري لإدارة الكوارث في الدوحة بمشاركة متطوعين من عدة دول.