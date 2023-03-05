مبادرات لإعادة تدوير النفايات في تونس

شهدت منطقتنا العربية في الآونة الأخيرة عدة مبادرات لإعادة تدوير النفايات اتخذ بعضها اتجاها إبداعيا، نتعرف على تجربة تونسية في هذا الصدد.