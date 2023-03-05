قصص مؤلمة وأخرى تحمل الأمل لضحايا الزلزال

لم يبق الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا ومناطق في شمال سوريا إلا حفنة من الذكريات الأليمة لأهالي الضحايا، ذكريات مثقلة بالأسى تختزنها هواتفهم النقالة وتبقي المأساة حية في ذاكرتهم المثقلة بكامل تفاصيلها.