شبكات 2023/3/5

رصد برنامج “شبكات” في حلقته بتاريخ 2023/3/5 أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان منها إلقاء القبض على شبكة نصبت على المصريين بالملايين، والجدل الذي أثارته أغنية الفنانة كارول سماحة.