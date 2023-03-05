تنديد ضد تصريحات الرئيس التونسي بشأن المهاجرين من أفريقيا

أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء ردود فعل مختلفة في تونس، فقد نددت بها أوساط واسعة في البلاد.