النشرة الاقتصادية (2023/3/5)

أعلنت الحكومة الصينية أنها تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي عند نحو 5% خلال العام الجاري. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الجلسة السنوية للبرلمان الصيني التي تستمر 9 أيام. وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ..