وسط مقاومة أوكرانية ضاربة.. هل تسقط باخموت في يد فاغنر؟

أفاد موقع ريبار العسكري الروسي بأن مجموعة فاغنر التي تطوق مدينة باخموت تقترب من قطع آخر طرق إمدادات الجيش الأوكراني في المدينة الإستراتيجية.