ليبيا.. بيوت الحفر تحف معمارية مهجورة

تنتشر تجويفات حفرت بطريقة بدائية داخل سفح الجبل في مدينة غريان شمالي ليبيا يطلق عليها بيوت الحفر، وهي تحف معمارية مهجورة تسعى للخروج من الظل.