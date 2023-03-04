طفل سوري يحقق حلمه بمعانقة رونالدو.. فما القصة؟

تحققت أمنية الطفل السوري ربيع بمعانقة رونالدو في الرياض، وبدأت الحكاية عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفل وهو يتحدث عن عشقه لنادي النصر السعودي والنجم رونالدو.