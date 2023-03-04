دور تايوان في صناعة الرقائق الإلكترونية

باتت الرقائق الإلكترونية قضية إستراتيجية لدى كثير من الدول، ولا سيما المصنعة لها، ونظرا لاستحواذ تايوان على نسبة كبيرة من الإنتاج العالمي فقد بات الأمر محل تنافس بين الصين والولايات المتحدة.