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الناجون من زلزال تركيا وسوريا والتخوف من متلازمة الهرس
متلازمة الهرس تتربص بمستقبل ناجين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، فما هي هذه المتلازمة؟ وكيف تحدث؟ وما مضاعفاتها؟
4/3/2023
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