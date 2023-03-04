الحصاد (2023/3/3)

تابع معكم محمد كريشان في الحصاد المواضيع التالية: – في توسيع لهجماتهم.. المستوطنون يستهدفون بورين في نابلس. – فاغنر تقول إنها تحاصر مدينة باخموت الإستراتيجية وتطالب القوات الأوكرانية بالانسحاب منها.