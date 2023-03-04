التهديدات الإسرائيلية لإيران

يؤكد قادة إسرائيل السياسيون والعسكريون قناعتهم بأن توجيه ضربة عسكرية لإيران أمر قائم لا محالة، ولكن إسرائيل قد تلجأ لسياسة الأخطبوط في ضربتها، بتوجيه ضربة مباشرة لمواقع إيرانية.