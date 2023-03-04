الاستفتاء الشعبي في ليبيا.. هل يسحب البساط من تحت أقدام مجلسي النواب والدولة؟

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على أن أي قاعدة دستورية يجب أن تُطرح للاستفتاء الشعبي، كما أكد رفضه عودة الحكم العسكري مجددا إلى البلاد.