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احتجاجا على تدني رواتبهم.. موظفو الأونروا في الضفة والقدس يواصلون إضرابهم
يواصل أكثر من 3500 موظف في الأونروا بالضفة الغربية والقدس إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك احتجاجا على تدني رواتبهم مقارنة بغلاء المعيشة.
4/3/2023
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