إيران والغرب.. تعرف على أبرز النقاط الخلافية العالقة بينهما

أجرى رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الجولة الأولى من المباحثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.