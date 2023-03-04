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أكاديمية محمد السادس لكرة القدم.. مواهب رياضية شبابية
أنشئت أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سنة 2008 لإعادة تشكيل الرياضة الوطنية واكتشاف المواهب الكروية في المغرب، وأصبحت من أشهر الأكاديميات التي تحتوي على البرامج المطورة للكرة.
4/3/2023
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