النشرة الاقتصادية (2023/3/31)

رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% ، في ثاني اجتماع له منذ بداية هذا العام. وحدد البنك سعر فائدة الإقراض عند 19.25%، وفائدة الإيداع عند 18.25%. وقال البنك إن الناتج المحلي الحقيقي تباطأ..