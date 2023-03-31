المجلس الأعلى للانتخابات يحدد 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية التركية

بعد دراسة كل أوراق المرشحين الذين تقدموا للمشاركة في السباق الانتخابي للرئاسة التركية، وافق المجلس الأعلى للانتخابات على 4 منهم.