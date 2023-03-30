تراجع المخاوف من حدوث القنبلة السكانية

توقعت دراسة حديثة أشرف عليها نادي منظمة روما، أن القنبلة السكانية التي حذرت دراسات سابقة منها لن تحدث أبدا، وبحسب الدراسة فإن عدد سكان العالم سيبلغ نحو 9 مليارات قبل منتصف القرن، ثم تنخفض بصورة كبيرة