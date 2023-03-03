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النشرة الاقتصادية (2023/3/3)
تباطأ معدل التضخم في تركيا في فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي مسجلا أدنى مستوى له منذ عام، وبلغ معدل التضخم نحو 55% مقارنة بنحو 58% في يناير/كانون الثاني، لكن التضخم سجل على أساس شهري زيادة بأكثر ..
3/3/2023
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