الدولار يحرم اللبنانيين متعة ثلوجهم

في لبنان، لا مهرب من تأثير الدولار حتى على الثلج والرياضات الشتوية، فقد حرم الدولار كثيرين من ممارسة رياضتهم المحببة، فغالبية محطات التزلج سعرت بالدولار الأميركي، وباتت رياضة التزلج متاحة للميسورين.